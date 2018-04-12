также в разделеЭкономика
НБУ ожидает получения транша от МВФ в начале третьего квартала 16
В прошлом году 80% антрацита в Украину ввезли из РФ 19
Нацбанк сохранил прогноз инфляции и роста ВВП 22
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17% 29
Финляндия выдала все разрешения на «Северный поток-2» 91
«Нафтогаз» готов доказывать целесообразность транзита через Украину 53
Транзит газа: Украину не устроят названные Россией объемы 170
Украина начала закачивать газ в ПХГ 58
Будем строить сеть для олигархов за налоги от бедных? 103
«Нафтогаз»: Слова Меркель должны изменить отношение к «Северному потоку-2» в ЕС 137
«Газпром» может сохранить транзит через Украину, но при одном условии 392
В марте инфляция ускорилась до 1,1% 44
ВБ прогнозирует инфляцию в Украине в 2018 году на уровне 10% 35
Коболев: «Северный поток-2» - троянский конь для Евросоюза 149
Порошенко: Скоро Украина будет в первой 50-ке Doing Business 44
«Нафтогаз» будет добиваться ареста активов «Газпрома» в Европе 96
Еврокомиссия поддержит Украину в споре с «Газпромом» 95
МЭРТ: Коммуналка в Украине будет дорожать на 10-20% в год 68

Национальный банк Украины с начала года пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1 миллиард долларов.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

«С начала года чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке превысила 1 миллиард долларов США», - сказал Сологуб, отмечая, что превышение предложения валюты на рынке над спросом на нее позволило регулятору пополнять международные резервы, не препятствуя укреплению гривни.

По его словам, предыдущие повышения учетной ставки НБУ повысили привлекательность гривневых финансовых инструментов, что способствовало притоку иностранного капитала. Кроме того, выросли поступления валютной выручки от экспортеров, в том числе 46% продаж валюты в марте обеспечили горно-металлургические компании, еще 36% - аграрные.

Также бизнес продавал валюту для уплаты налогов за 2017 год. Сологуб подчеркнул, что все эти факторы способствовали укреплению гривни, что сказалось на ценах топлива и импортных товаров, а в перспективе благоприятно повлияет на инфляционные ожидания.

Напомним, международные резервы Национального банка на 1 марта составляли 18,5 млрд долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги