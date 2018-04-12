Национальный банк Украины с начала года пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1 миллиард долларов.



Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

«С начала года чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке превысила 1 миллиард долларов США», - сказал Сологуб, отмечая, что превышение предложения валюты на рынке над спросом на нее позволило регулятору пополнять международные резервы, не препятствуя укреплению гривни.

По его словам, предыдущие повышения учетной ставки НБУ повысили привлекательность гривневых финансовых инструментов, что способствовало притоку иностранного капитала. Кроме того, выросли поступления валютной выручки от экспортеров, в том числе 46% продаж валюты в марте обеспечили горно-металлургические компании, еще 36% - аграрные.

Также бизнес продавал валюту для уплаты налогов за 2017 год. Сологуб подчеркнул, что все эти факторы способствовали укреплению гривни, что сказалось на ценах топлива и импортных товаров, а в перспективе благоприятно повлияет на инфляционные ожидания.

Напомним, международные резервы Национального банка на 1 марта составляли 18,5 млрд долларов.