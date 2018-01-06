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Международные резервы Украины на 1 января 2018 составили 18 808,45 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным, сообщает пресс-служба Нацбанка.

За год они выросли на 21%, в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда на уровне около 1 млрд долл., а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1,3 млрд долл. при проведении валютных интервенций.

«Таким образом, уровень международных резервов Украины на конец 2017 года превысил прогноз Нацбанка (18,6 млрд долл. в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь-2017), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%», - отмечается в сообщении.

Изменение уровня международных резервов в течение декабря было, в свою очередь, обусловлено ​​поступлениями в пользу правительства в сумме 588,8 млн долл. (из них 586,4 млн долл. (в эквиваленте) – от размещения государственных облигаций), а также выплатами по внешнему долгу, а именно: на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долл., из которых 403,1 млн долл. составляли обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа; в пользу МВФ осуществлены платежи в сумме 161,8 млн долл. в эквиваленте.

Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами, НБУ в декабре продал на межбанковском валютном рынке 232,5 млн долл., из которых 85,0 млн – по интервенциям в форме запроса относительно наилучшего курса.

В то же время, Нацбанк в прошлом месяце также купил на межбанковском валютном рынке 50,0 млн долл. по интервенциям в форме запроса относительно наилучшего курса. Таким образом, объем чистой продажи валюты при валютных интервенций в декабре составлял 182,5 млн долл.

«По состоянию на 1 января 2018 объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка», - резюмировали в НБУ.
ForUm

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