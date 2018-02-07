В России с незаконно осужденных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка заочно взыскали 100 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно, сообщил адвокат Илья Новиков.

«Мать одного из российских солдат-срочников, брошенных в новогодний бой в Грозном 31 декабря 1994 года и погибших там, обратилась с иском в Тугулымский районный суд Свердловской области. Поскольку ранее приговором чеченского верховного суда «установлено», что Карпюк и Клых причастны к гибели ее сына, она просила с них 5 миллионов», - написал он в Facebook.

По словам адвоката, суд присудил ей 250 тысяч.

«За 23 года в России не нашлось никого, кто помог бы матери убитого парня, пока не подвернулись два украинца. К несчастной женщине едва ли могут быть претензии. Если это выдающееся скотство должно остаться на чьей-то совести, то это совесть Александра Ивановича Бастрыкина, который продолжает периодически хвастаться этим блестящим расследованием», - подчеркнул Новиков.

Он отметил после посещения Клыха в Верхнеуральской тюрьме, что «тот выглядит чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше и совершенно не может удерживать внимание на одной теме».

«По запросу консульства выдали выписку из истории болезни, они в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет. Когда осенью он попал из тюрьмы в больницу, лечили его глюкозой и циклодолом», - отметил Новиков.

Напомним, 31 января 2018 года Клыха посетил в тюрьме адвокат Роман Качанов.

В мае 2016 Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам и Станислава Клыха к 20 годам тюрьмы по обвинению в убийствах российских военных в Чечне в 1994-1995 годах.

