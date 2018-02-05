31 января 2018 года адвокат Роман Качанов посетил в тюрьме Т-1 г. Верхнеуральска Челябинской области политзаключенного украинца Станислава Клыха. Об этом сообщила российская правозащитница, участница «Уральской правозащитной группы» Татьяна Щур.

«Роман Качанов – первый за последние годы человек, который пожал руку Станиславу. До него все посетители, исключая маму, конечно, общались с ним только через стекло», - написала она в Facebook.

По словам Щур, доступ адвоката к Станиславу оформлялся в течение часа, общение длилось 3 часа.

«Станислав чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. (Он подозревает у себя «туберкулез кости»). Поскольку еда в тюрьме, по его словам, отвратительная, то он старается питаться тем, что покупает в магазине на те деньги, которые положены ему по закону. А поскольку в этом магазине выбор тоже скудный, то он покупает, в основном, печенье и сладости. Очевидно поэтому, он в последнее время набрал вес», - отметила правозащитница.

По ее словам, на адвоката Клых произвел впечатление спокойного и дружелюбного человека, который, однако, очень скучает по общению, находясь постоянно в одиночной камере. Делить ее с кем-то он, однако, не хочет, опасаясь агрессии со стороны сокамерников. Такой печальный опыт у него имеется по предыдущим местам нахождения под стражей.

«Несмотря на спокойную и внятную речь, содержание ее вызвало у адвоката серьезное опасение, особенно после разговора с мамой Станислава. Рассказы Клыха о событиях его «мирной жизни» очень похожи на навязчивый бред», - пишет Щур.

Качанов подробно сфотографировал зажившие сейчас многочисленные глубокие повреждения кожных покровов на различны частях тела. «Что они из себя представляют, разбираться специалистам, как и в его речах. Всё это очень похоже на следы пыток, чем очевидно и является», - добавила правозащитница.

Она отметила, что Клых написал ряд заявлений, в том числе и просьбу о встрече с психологом.

«Физическое состояние Станислава Клыха на данный момент внешне удовлетворительное. Имеются жалобы на постоянную боль в костях. Явно нарушен баланс в питании. Несмотря на доброжелательность и способность к общению, на развитую живую речь, содержание этой речи, фантастические навязчивые картины из прошлой жизни, нереальность которых подтверждена мамой Станислава, вызывают серьезнейшие опасения в его душевном здоровье», - резюмировала правозащитница.

Напомним, в ноябре 2017 активистка и мать другого освобожденного политзаключенного Ольга Афанасьева сообщила, что Клых шесть дней провел в коме.

Как известно, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца к 20 годам лишения свободы.