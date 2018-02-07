Япония выразила России протест в связи с началом учений по противодействию незаконным вооруженным формированиям на южных Курилах, которые в Токио называют «северными территориями». Об этом сообщил министр иностранных дел Таро Коно, сообщает РИА Новости.



«Они (учения — ред.) приведут к усилению военного присутствия России на четырех северных островах. Это идет вразрез с позицией нашей страны и вызывает сожаление», — сказал министр, подчеркнув, что российской стороне был передан протест по дипломатическим каналам.

Во вторник, 6 февраля, на Курилах начались учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям. В них задействованы две тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ. Планируется высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов Курильской гряды.

Таро Коно отметил, что вопрос об учениях не затрагивался вчера на встрече заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори, которая проходила в Токио и была посвящена обсуждению совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, поскольку информация об учениях была подтверждена уже после завершения переговоров.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.