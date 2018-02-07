Сообщения чешских средств информации о якобы поездке депутата Сената (верхней палаты парламента) Ярослава Доубравы в оккупированный Крым оказались ложными.

Фотографии сенатора в окружении российских военных, которые обнародовал на днях в Facebook антиевропейский и пророссийский активист Жарко Йованович с подписью «Визит в Крым (смайлик)», оказались сделанными в Волгограде в России, пишет Радио Свобода.

Там группа чешских деятелей, среди них и Доубрава, участвовала в праздновании в начале февраля годовщины окончания Сталинградской битвы 1942-43 годов.

При этом российское издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на другого чешского сенатора Ярослава Голика, что Доубрава таки поедет в Крым «наблюдателем» на выборы президента России.

В Сенате парламента Чехии по поводу сообщений о возможной поездке Доубравы в Крым напомнили, что такие поездки отдельные чешские политики могут осуществлять только по собственной «частной инициативе», заявила пресс-секретарь Сената Ева Давидова.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины также заявляли, что поездки иностранных политиков в аннексированный Крым не имеют статуса официальных.

Доубрава в предыдущие годы уже посещал Крым без согласия власти Украины и выразил одобрение действиям Москвы по полуострова.

Украина запретила ему въезд после того, как в ноябре 2014 году он сыграл роль «иностранного наблюдателя» в оккупированном Луганске на псевдовыборах, которые устроили тогда сепаратисты вопреки минским договоренностям.