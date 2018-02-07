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Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили намерен судиться с заместителем генпрокурора Евгением Ениным.

«На этого мерзавца я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких глупцов рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедиться, что они как всегда бессовестно лгут», - написал он в Facebook.

К сообщению политик добавил новость Українських новин с заявлением Енина о свидетельствах Саакашвили.

Замгенпрокурора якобы заявил, что «Саакашвили придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, - фактически не отрицает факт разговора с Курченко. Поэтому с учетом резонанса в обществе принято решение на данном этапе не продлевать меру пресечения».

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура не будет подавать ходатайство о продлении меры пресечения для лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили. 
ForUm

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