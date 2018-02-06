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В Луцке с 7 по 10 февраля во всех учреждениях общего среднего и внешкольного образования объявлен карантин, сообщает пресс-служба горсовета.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, с целью недопущения массовых заболеваний, с 7 по 10 февраля во всех учреждениях общего среднего и внешкольного образования Луцка будет временно приостановлен образовательный процесс», - говорится в сообщении.

Также с 7 по 11 февраля будет приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Григорий Пустовит.

Напомним, винницкие школьники ушли на вынужденные каникулы 31 января по 6 февраля. 

В николаевских школах образовательный процесс приостановлен с 5 февраля, в ривненских – с 6-го и запорожских – с 7-го
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