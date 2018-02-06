Делегация чешских политиков, в том числе депутат Сената, верхней палаты парламента, Чехии Ярослав Доубрава, посетили аннексированный Россией Крым.

Как сообщают чешские СМИ, члены делегации там провели встречи с российскими военными, в частности, фотографировались с ними, держа в руках флаг России.

Как заявила пресс-секретарь Сената Ева Давидова, Доубрава ездил в аннексированный Крым по собственной «частной инициативе», сообщает Радио Свобода.

Спикер Сената отметила, что хотя информация об этой поездке «может быть для некоторых, например, и для сенаторов, тревожной, канцелярия Сената не получила никакой информации ни просьбы от господина сенатора Доубравы о том, чтобы этот визит стал официальным командировкой Сената или этого сенатора». «То есть мы не были ни перед, ни после того информированы об этом событии. Так считаем эту поездку его частной инициативой или действием, о котором на этом основании не можем говорить или как угодно комментировать», - заявила Давидова.

По сообщениям чешских СМИ, в состав делегации входили также депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек, заместитель председателя коммунистической партии Чехии Йозеф Скала, председатель Чешского союза бойцов за свободу Ярослав Водичка, активистка Елена Вичанова, публицист Жарко Йованович.

Это не первая поездка Доубравы в оккупированный Россией Крым. Украина запретила ему въезд после того, как в ноябре 2014 году он сыграл роль «иностранного наблюдателя» в оккупированном Луганске на псевдовыборах, которые устроили тогда сепаратисты вопреки Минским договоренностям и которые не признал никто в мире.

Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало визит чешской делегации.