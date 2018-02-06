В прокуратуре Автономной республики Крым предложили «главе» полуострова Сергею Аксенову явиться в ведомство и сдаться.

Об этом написал в Facebook заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

«Во вторник, 6 февраля ряд информационных агентств распространили заявление подозреваемого в ряде особо тяжких преступлений, среди которых государственная измена, криминального авторитета по кличке «Гоблин» Сергея Аксенова о «виртуальности» прокуратуры Автономной Республики Крым», - отметил он.

В связи с этим прокуратура АР Крым предлагает подозреваемому Аксенову на собственном опыте продемонстрировать «виртуальность» украинского правоохранительного органа.

«В «виртуальной» прокуратуре ему будут предоставлены вполне реальные возможности проявить свое красноречие во время допроса, задержания и других следственных действий, которые его ожидают в Киеве, а время, которое он теряет, имитируя руководителя банановой республики, лучше потратить на изучение нововведеного украинского Уголовного процессуального кодекса», - написал прокурор.

«Напоминаем подозреваемому Аксенову, что добровольная явка и содействие следствию может положительно повлиять на сроки его заключения и условия пребывания наказания. Мы обеспечим трансфер от любого пункта пропуска «Каланчак», «Чаплинка» или «Чонгар» прямо в прокуратуру Автономной Республики Крым. Приглашаем в мир реальности!» - заключил Удовиченко.