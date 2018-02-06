Мэр Запорожья Владимир Буряк принял решение объявить в школах города карантин, сообщает пресс-служба горсовета.

«В Запорожье продолжает увеличиваться количество больных ОРВИ и гриппом. Это касается и детей. Эпидемический порог среди запорожских школьников пока не превышен. Однако рост заболеваемости продолжается», - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебный процесс приостановлен с 7 февраля.

«В результате городской голова подписал распоряжение, согласно которому в Запорожье с 7 февраля прекращается обучение в школах и внешкольных учреждениях. Занятия приостановлены до особого распоряжения. Специалисты отмечают, что решение о возобновлении учебного процесса будет принято в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад», - сообщили в горсовете.

В детских садах, которые продолжат работу, должны выполняться все предусмотренные противоэпидемические мероприятия.

Напомним, винницкие школьники ушли на вынужденные каникулы31 января по 6 февраля.

В николаевских школах образовательный процесс приостановлен с 5 февраля, в ривненских – с 6-го.