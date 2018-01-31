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Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди винницких детей, приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля, сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

По данным департамента здравоохранения горсовета, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 детей до 18 лет, что составляет 59%.

В горсовете сообщили, что за последнюю неделю за медицинской помощью обратились 2733 человека, из них 1840 детей, что составляет 67,3%. Постепенное повышение уровня заболеваемости отмечается, начиная со 2-й недели текущего года. Так, за 2-ю неделю обратились за медицинской помощью по поводу респираторных заболеваний 1878 винничан, из которых дети составляли 57,2%, за 3-ю неделю зарегистрировано 2287 заболевших, из которых 60,8% дети. Темп прироста всего составил 14%, по детскому населению - 71%.

Согласно данным ежедневного мониторинга посещаемости в общеобразовательных учреждениях, который проводится с 15 января текущего года, четко прослеживается тенденция к увеличению количества заболевших среди учащихся. По состоянию на 30.01.18 г. средний удельный вес отсутствующих по болезни колеблется в пределах 8-34% и составляет 17%, нарастание происходило начиная с 23 января - с 10% до 17%.
ForUm

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