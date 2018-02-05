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Во всех школах Ривного со вторника, 6 февраля, объявлен карантин. Меры предосторожности пришлось вводить из-за роста заболеваемости сезонные болезни у детей, пишет Рівне вечірнє.

Как рассказал начальник управления образования города Василий Харковец, больше всего больных начали фиксировать в минувшую пятницу.

«Наше управление постоянно собирало данные по школам от классных руководителей. Ведь не все дети при более легких заболеваниях, скажем простуде, обращаются к врачу. Сейчас в Ривном заболело около 5 тысяч детей», - уточнил он.

Добавим, что в следующий раз комиссия, которая вводит карантин, будет заседать в пятницу в 10:00. Карантин касается только школ.

Напомним, винницкие школьники ушли на вынужденные каникулы31 января по 6 февраля. 

В николаевских школах образовательный процесс приостановлен с 5 февраля.
ForUm

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