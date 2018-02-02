С 5 февраля в николаевских школах приостановлен образовательный процесс, сообщает пресс-служба горсовета.
Согласно распоряжению и.о. городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой от 2 февраля, с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 5 февраля приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже.
О восстановлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно.
Детские сады работают в обычном режиме.
Напомним, винницкие школьники ушли на вынужденные каникулы 31 января по 6 февраля.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время