Невестка Президента Пера Порошенко Юлия считает, что Глава государства заслуживает отдыха за границей. Об этом она сказала в интервью LIGA.net.

«Я просто вижу, как человек (Президент Петр Порошенко. - Ред.) работает. Когда у меня родились дети, я, естественно, как и любая мама, ночью вставала, кормила, занималась детьми. И я в 3, в 4 часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в 8-9 выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает», – отметила она.

Невестка Президента считает, что Глава государства заслуживает такого отдыха, «чтоб его никто не трогал».

«А просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально. Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет. Я думаю, что один раз в год, причем на несколько дней, человек может себе это позволить», – подчеркнула она.

Напомним, журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что Президент Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и летели под другими именами. По подсчетам «Схем», президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тыс. долларов.

Управление государственной охраны засекретило информацию относительно того, обеспечивали ли его сотрудники меры охраны во время отдыха Президента на Мальдивских островах с 1 по 8 января.