Украина заняла 39 место среди 115 стран мира в международном рейтинге бюджетной прозрачности в соответствии с критериями крупнейшей международной сети исследователей бюджетной прозрачности International Budget Partnership.

Об этом сообщил представитель ГО «Центр Эйдос», эксперт International Budget Partnership в Украине Владимир Тарнай.

По его словам, Индекс бюджетной прозрачности в 2017 году охватил данные 115 стран мира, и это единственный рейтинг в мире, который оценивает бюджетную прозрачность. «Украина в этом году смогла сделать шаг навстречу финансовой прозрачности, и нам удалось повысить свой рейтинг на 14%, что дало рост на 18 позиций в рейтинге. И по состоянию на сегодня мы занимаем 39 место в мире по финансовой прозрачности», - сказал эксперт.

Он отметил, что показатели Украины сопоставимы с показателями стран Восточной Европы, а полученное место в рейтинге соответствует целям Министерства финансов войти в ТОП-40 по бюджетной прозрачности. По словам эксперта, для дальнейшего улучшения своих позиций в рейтинге нашей стране целесообразно разработать и внедрить процедуру корректировки бюджета, обеспечить проведение независимого аудита Счетной палаты, а также внедрить механизмы обсуждения с общественностью и исполнительной властью в процессе планирования и исполнения государственного бюджета, сообщает УНИАН.

В свою очередь, первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что высокий уровень бюджетной прозрачности позволяет минимизировать злоупотребления и коррупцию в этой сфере. «В течение трех последних лет нам удалось достичь многого: мы вернулись к полной процедуре рассмотрения бюджета, и уже второй год бюджет подается не только своевременно, но и со всеми сопутствующими документами и аналитикой», - сказала она.

По словам Маркаровой, также существенное повышение бюджетной прозрачности стало возможным благодаря созданию портала использования бюджетных средств. «Сегодня после двух лет работы портала мы можем уверенно сказать, что это наибольшая база публичных финансов в Украине. Она работает 24/7. Более 20 тысяч пользователей пользуются порталом ежедневно. Его использование бесплатное и всегда будет таким. Эта база уже насчитывает 74,5 млн транзакций», - добавила она, отметив, что в настоящее время на портале зарегистрированы 93% распорядителей и получателей бюджетных средств, если судить по объемам платежей, а также 99,3% государственных предприятий, при этом качество данных проверяется посредством сопоставления с данными Госказначейства и периодических проверок.

Маркарова также отметила, что создание портала публичных финансов, представляющего собой базу бюджетных расходов, было только первым шагом, и теперь следующей фазой станет открытый бюджет с данными о бюджетных доходах, финансировании и заимствованиях.

Напомним, Украина заняла 150 место в рейтинге стран мира по уровню экономической свободы и таким образом входит в список стран, определенных как «в основном несвободные».