Управление государственной охраны засекретило информацию относительно того, обеспечивали ли его сотрудники меры охраны во время отдыха Президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах с 1 по 8 января. Об этом говорится в ответе за подписью начальника УГО Валерия Гелетея на запрос программы «Схемы».

Редакция программы обратилась в Управление госохраны с просьбой сообщить, были ли отправлены сотрудники этого управления с Порошенко во время посещения Мальдив и если да, то сколько сотрудников были отправлены; встречали ли сотрудники УГО и транспорт управления Порошенко в аэропорту «Киев» ночью 8 января и имеет ли Глава государства, в соответствии с действующим законодательством, право пользоваться частным самолетом или чартером частной компании для частных перелетов.

В ответе УГО речь идет лишь о том, что государственная охрана должностных лиц, определенных законом, обеспечивается непрерывно в местах их постоянного и временного пребывания, однако точных ответов на вопросы не дали.

«Запрашиваемые сведения являются служебной информацией», - говорится в ответе на запрос.

В то же время съемочная группа программы «Схемы» 8 января вечером зафиксировала, что прилет Президента в аэропорту «Киев» не ожидал привычный кортеж, на перекрестке не дежурили полицейские, а вокруг аэропорта не было нацгвардейцев. Зато на территорию аэропорта, конспирируясь, время от времени выключая фары, заехали четыре минибус-фольксвагены и «Мерседес» на так называемых «номерах прикрытия».

Из расследования «Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента» стало известно о том, что Порошенко отдыхал на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, состоящем только из роскошных частных вилл посреди Индийского океана.

Неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января, вместе с перелетом стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн гривен.

В ответе на запрос «Схем» в Администрации Президента отметили, что это был «короткий отдых»: «Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации».

В офисе Порошенко также подчеркнули, что все данные по президентской деятельности размещаются на официальном сайте, в то же время «решение о том, что информация об этих поездках (на Мальдивы, а также в государственную резиденцию Гута на Ивано-Франковщине в декабре прошлого года. - Ред.) будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности».

Впрочем, в АП и лично сам Глава государства избежали ответов на вопросы журналистов о том, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался ли Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил ли он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета.

«15 января «Схемы» отправили запрос Порошенко, продемонстрировав собранные редакцией доказательства президентского вояжа во всех подробностях. А уже на следующий день Администрация Президента для издания «Интерфакс» признала факт президентского отдыха на Мальдивах, правда без дат и подробностей», - отмечают журналисты.