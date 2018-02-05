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Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить резиденцию президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее заявление Жириновский сделал в эфире канала телеканала «Россия 1», в ходе дискуссии, посвященной проблемам стратегического сдерживания и использования ядерного оружия, сообщает УНИАН.

«Маленькую бомбу. Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины Порошенко, небольшую такую, котлованчик, например... Действует на 10 км. Можете понять?! Вот выпить литр водки, или 30 грамм. Разница есть? 30 грамм идет нормально... Ну хорошо, и радиация будет, минимальная. Но опять, обеспечить минимально вот все это. Можно же этого добиться», – заявил он.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в условиях российской агрессии Украина может подвернуться атаке с использованием химического, биологического или ядерного оружия. 
ForUm

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