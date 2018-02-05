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В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице в ночь на 3 февраля умерла 25-летняя женщина, которая болела гриппом и корью.

Об этом сообщает «Галка» со ссылкой на областную инфекционную больницу.

Отмечается, что сначала женщину доставили в Надворнянскую райбольницу из одной из деревень.

Известно, что 15 января женщина заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а затем - корью. Сначала лечилась в Надворнянский райбольнице, только 1 февраля ее доставили в Ивано-Франковск в глубоком шоке - третьей степени.

Спасти ее жизнь медикам не удалось. Точная причина смерти еще не установлена ​​- продолжаются экспертизы.

Напомним, с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей.

 
ForUm

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