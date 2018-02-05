В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице в ночь на 3 февраля умерла 25-летняя женщина, которая болела гриппом и корью.
Об этом сообщает «Галка» со ссылкой на областную инфекционную больницу.
Отмечается, что сначала женщину доставили в Надворнянскую райбольницу из одной из деревень.
Известно, что 15 января женщина заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а затем - корью. Сначала лечилась в Надворнянский райбольнице, только 1 февраля ее доставили в Ивано-Франковск в глубоком шоке - третьей степени.
Спасти ее жизнь медикам не удалось. Точная причина смерти еще не установлена - продолжаются экспертизы.
Напомним, с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей.
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