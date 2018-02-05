Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 31-летнему гражданину Азербайджана, который в ночь на 1 февраля убил украинского военнослужащего в одном из столичных ресторанов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей, которые провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, удалось быстро установить и задержать злоумышленника. Прокуратура объявила ему подозрение по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)», – отметил он.

Напомним, в ночь на 1 февраля в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района столицы во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею.

3 февраля в Запорожье злоумышленник был задержан. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана.