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Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 31-летнему гражданину Азербайджана, который в ночь на 1 февраля убил украинского военнослужащего в одном из столичных ресторанов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей, которые провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, удалось быстро установить и задержать злоумышленника. Прокуратура объявила ему подозрение по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)», – отметил он.

Напомним, в ночь на 1 февраля в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района столицы во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею.

3 февраля в Запорожье злоумышленник был задержан. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана.

 
ForUm

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