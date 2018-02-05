В условиях российской агрессии Украина может подвернуться атаке с использованием химического, биологического или ядерного оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Опыт войны в Сирии показал, что химическая безопасность остается хрупкой и несовершенной. Опасность несет и ядерная угроза. И мы не должны забывать историю отравления радиоактивным полонием как средством убийства, использованного КГБ и его преемником – ФСБ», – отметила она.

По мнению Супрун, с аннексией Крыма и войной на Донбассе, которые начала Российская Федерация, Украина особенно рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. «В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций», – подчеркнула она.

«Средства химического, биологического, радиологического и ядерного оружия не признают государственных границ и не имеют политических предпочтений. Угрозы становятся более глобальными, поэтому и национальная реакция должна также быть более глобальной», – подчеркнула и.о. министра.