также в разделеСпорт
Украинка выиграла теннисный турнир в Австралии 53
У Фьюри забрали последний пояс 53
РФ вернула первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 252
МОК обжалует решение спортивного арбитража по 28 россиянам 58
CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов 59
ФФУ отказалась от аккредитации журналистов на ЧМ-2018 109
Представлять Украину на Олимпиаде-2018 будут 33 спортсмена 57
ФФУ: «Динамо» затягивает рассмотрение «мариупольского дела» 40
Российским спортсменам разрешили выступать на Паралимпиаде под нейтральным флагом 35
Свитолина стала третьей ракеткой мира 52
Усик: Я ожидал такого поединка 109
Усик победил Бриедиса 403
В Лиге Наций сборная Украины сыграет с Чехией и Словакией 81
Сборную Украины торжественно провели на Олимпиаду 68
Украинские спортсмены получили уже 32 лицензии на Зимнюю Олимпиаду 56
МОК сократил число россиян, которых могут допустить на Олимпиаду 100
Пакьяо и Ломаченко ведут переговоры о бое 74
Украинская теннисистка стала самой молодой участницей основной сетки Australian Open 65

Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность участия 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных по делу с допинг-скандалом, в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил пресс-секретарь МОК Марк Адамс, пишет DW.

Специальное заседание МОК, отметил он, рассмотрит эти случаи и примет соответствующее решение об участии 15 россиян на Играх-2018. «Дело каждого из спортсменов мы рассмотрим отдельно перед принятием решения», - отметил Адамс.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК, который отстранил их от Олимпиады. Россиянам также вернули ряд медалей, полученных в Сочи 2014 года, отобранных на фоне допингового скандала. Суд решил, что в отношении 28 спортсменов «не хватает доказательств» о причастности к допинговой схеме. 13 из них, впрочем, уже оставили большой спорт.

Зимняя Олимпиада начинается 9 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги