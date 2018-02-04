Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность участия 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных по делу с допинг-скандалом, в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил пресс-секретарь МОК Марк Адамс, пишет DW.

Специальное заседание МОК, отметил он, рассмотрит эти случаи и примет соответствующее решение об участии 15 россиян на Играх-2018. «Дело каждого из спортсменов мы рассмотрим отдельно перед принятием решения», - отметил Адамс.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК, который отстранил их от Олимпиады. Россиянам также вернули ряд медалей, полученных в Сочи 2014 года, отобранных на фоне допингового скандала. Суд решил, что в отношении 28 спортсменов «не хватает доказательств» о причастности к допинговой схеме. 13 из них, впрочем, уже оставили большой спорт.

Зимняя Олимпиада начинается 9 февраля.