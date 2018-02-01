Оправдательное решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам отстраненных российских спортсменов позволило сборной России вернуть себе победу на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес 28 оправдательных вердиктов по делу о пожизненном отстранении россиян от Олимпиад, а еще 11 спортсменов добились частичного удовлетворения апелляций.

Таким образом, все награды медалистов среди оправданных атлетов восстановлены, сообщает Sport Arena.

Теперь у России в активе 29 медалей, что позволило сборной вернуться на первое место медального зачета.

1. Россия – 29 медали (11-9-9);

2. Норвегия – 27 медалей (11-6-10);

3. Канада – 25 (10-10-5);

4. США – 30 медалей (9-9-12);

5. Нидерланды – 24 медали (8-7-9).

Под вопросом остаются два «серебра» в биатлоне, так как дела Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой будут рассмотрены позже.

Напомним, специальная комиссия Дениса Освальда, расследующая случаи систематического применения допинга в российском спорте, открыла уже 46 дел против россиян. Ранее МОК лишил российских спортсменов 11 медалей Олимпиады в Сочи, в результате чего Россия потеряла лидерство в общем зачете, опустившись на третье место. Кроме того, 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр 2018 года в Южной Корее. Поехать на Олимпиаду смогут только спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, но лишь под нейтральным флагом и без гербов своей страны на спортивной форме.

Единственным отстраненным спортсменом, чья апелляция не была зарегистрирована, стал бобслеист Максим Белугин.