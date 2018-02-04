В центре Киева началось шествие сторонников лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Люди традиционно собрались в парке имени Шевченко, сообщает 112 Украина.

Перед началом акции был проведен небольшой митинг, на котором выступавшие с постамента возле памятника Шевченко рассказывали собравшимся о целях акции и \ критиковали власть.

В частности, было оглашено, что маршрут шествия изменился из-за проведения других акций в центре столицы. Так, сторонники Саакашвили намерены пройти от парка Шевченко по ул. Владимирской, затем по ул. Михайловской спуститься к Крещатику в районе Майдана Незалежности, после чего повернуть на Европейскую площадь, где пройдет новый митинг.

Участники марша требуют отставки Президента Петра Порошенко и перевыборов Верховной Рады.

СМИ отмечали, что в акции Саакашвили принимают участие несколько тысяч человек, в это же время в полиции говорят о сотнях.

Напомним, из-за мероприятий в центре Киева охрану правопорядка обеспечивают около 2 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.