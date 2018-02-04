также в разделеСтолица
Виновник смертельного ДТП в Киеве задержан, он был пьян 10
В центре Киева пройдет несколько акций, полиция наготове 21
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 5 авто 59
В Киеве ухудшится погода 32
В Киеве проходит митинг за снос храма УПЦ МП возле Десятинной церкви 135
Прокуратура будет просить смягчения меры пресечения поджигателям монастыря УПЦ МП 139
В центре Киева демонтировали крест УПЦ МП 69
На Андреевском спуске уберут киоски с сувенирами 27
В Киеве ухудшится погода 38
В Киеве начали закрывать на карантин школы и классы 51
В Киеве задержали подозреваемых в подрыве гранатой полицейских в Днипре 44
В киевском ресторане убили военного 191
Кличко: Приход Starbucks в Киев – вопрос времени 76
В Киеве зафиксировали первый в году случай заболевания столбняком 50
Чиновника «Киевводоканала» поймали на взятке в 173 тысячи 169
В Киевсовете поддержали переименование станции метро «Петровка» 77
Двум участникам смертельной стрельбы в Киеве сообщили о подозрении 242
В Киеве может появиться сквер имени Кузьмы Скрябина 58

В центре Киева началось шествие сторонников лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Люди традиционно собрались в парке имени Шевченко, сообщает 112 Украина.

Перед началом акции был проведен небольшой митинг, на котором выступавшие с постамента возле памятника Шевченко рассказывали собравшимся о целях акции и \ критиковали власть.

В частности, было оглашено, что маршрут шествия изменился из-за проведения других акций в центре столицы. Так, сторонники Саакашвили намерены пройти от парка Шевченко по ул. Владимирской, затем по ул. Михайловской спуститься к Крещатику в районе Майдана Незалежности, после чего повернуть на Европейскую площадь, где пройдет новый митинг.

Участники марша требуют отставки Президента Петра Порошенко и перевыборов Верховной Рады.

СМИ отмечали, что в акции Саакашвили принимают участие несколько тысяч человек, в это же время в полиции говорят о сотнях.

Напомним, из-за мероприятий в центре Киева охрану правопорядка обеспечивают около 2 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги