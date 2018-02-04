На службу в центре Киева заступили полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Сегодня в центральной части Киева, согласно представленным в КГГА заявкам, запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов. Чтобы должным образом обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций, за порядком следят полицейские и военнослужащие НГУ», - говорится в сообщении.

Всего в центральной части города несут службу около 2 тысяч правоохранителей.