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На службу в центре Киева заступили полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Сегодня в центральной части Киева, согласно представленным в КГГА заявкам, запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов. Чтобы должным образом обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций, за порядком следят полицейские и военнослужащие НГУ», - говорится в сообщении.

Всего в центральной части города несут службу около 2 тысяч правоохранителей.
ForUm

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