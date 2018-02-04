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Украина на 90% выполнила план адаптации своих Вооруженных сил к стандартам НАТО, а к 2020 году планирует завершить реформирование.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса до конца 2020 года – мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения –  90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю – это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы будем находиться», - подчеркнул министр.

Полторак пояснил, что в НАТО вступают «не Вооруженные силы и не Министерство обороны».

«В НАТО вступает страна в целом, и мы над этим работаем в Украине, этим занимается Президент Украины, этим занимается правительство, чтобы страна была готова к вступлению в Альянс. Мы должны провести ряд серьезных реформ практически по всем направлениям», - отметил министр.

Как сообщал ForUm, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия достиг полного понимания с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом.

 
ForUm

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