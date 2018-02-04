Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила фотографии документов и личного оружия, которые нашли у погибшего пилота российского Су-25.

«Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле», — сообщает CIT.

Опубликованы фотографии документов и личного оружия, найденных у погибшего пилота российского Су-25. Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле. pic.twitter.com/yd3zTmrYGL — CIT (@CITeam_ru) 3 февраля 2018 г.





Ранее в минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами.

Источник «Новой газеты» в минобороны сообщил, что пилотом является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя. В телеграм-канале «Наблюдатель» опубликовано письмо, которое якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя «Роман Филиппов».

Вечером в субботу,3 февраля, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25. Первым об этом сообщила CIT, затем в минобороны России официально подтвердили эту информацию. В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса (ПЗРК).

Через полтора часа минобороны России заявило, что Россия нанесла ответный удар по району, откуда был сбит российский Су-25. В результате убиты более 30 террористов.