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В Киеве на проспекте Шухевича произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате столкновения два человека погибли, еще трое пострадали.

Об этом сообщил ресурс Киев оперативный.

«В субботу, около полуночи на проспекте Шухевича  за Московским мостом водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу. Это увидели инспекторы патрульной полиции и начали за ним погоню. Проехав несколько сотен метров, водитель Mercedes на огромной скорости въехал «лоб в лоб» в Dacia, который через отбойник выбрасывает на встречную. Затем Mercedes въехал в Audi, Opel и Toyota», - сообщает издание. 

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От удара до приезда скорой помощи на месте погибли двое из Dacia, еще троих госпитализировали.
Причины такого поведения водителя Mercedes узнать не удалось. 
 
ForUm

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