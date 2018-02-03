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На территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм УПЦ МП, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

Как сообщает «Украинская правда», в целом возле часовни собралось более 200 человек.

В частности, это - представители националистической организации С14 и киевляне, которые выступают против существования храма УПЦ МП на территории Десятинки. Участники акции время от времени скандируют «Долой ФСБ! Долой преступников!», «Долой московского попа!». 

Также на месте присутствуют люди, которые пришли в храм УПЦ МП на субботнюю литургию, и стоят рядом с часовней, держа в руках иконы. 

Для предотвращения столкновений возле часовни территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят 6 автобусов с Нацгвардией.

Между сторонами периодически возникает толкотня и словесные перепалки, их разнимают правоохранители.

В самом храме – «Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы» - ранее заявили, что 3 февраля «под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами» готовится «силовой захват» храма.

Как известно, 25 января представители организаций С14, «Традиции и порядок» и «Сокол» демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле Десятинной церкви в центре Киева.

25 января полиция задержала 33-летнего и 36-летнего жителей Киева за поджог Десятинного монастыря УПЦ МП.

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца с альтернативой залога.

3 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что столичная прокуратура будет просить о смягчении меры пресечения для задержанных.
ForUm

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