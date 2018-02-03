Президент Петр Порошенко подписал указ «О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка – Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова – Елене Черниковой (2014 рождения).

Виктор Гурняк и Александр Черников погибли в районе проведения антитеррористической операции.

Документ был разработан по инициативе общественности на выполнение предыдущего решения Порошенко от 16 сентября 2017 о введении дополнительных мер по социальной защите детей журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Гурняк погиб 19 октября 2014 от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области. Он был посмертно награжден орденом «За мужество» III степени. Даже на поле боя Гурняк продолжал активную журналистскую деятельность. Его работы были размещены на выставках в Польше, Эстонии и Германии. В частности, фотовыставку Виктора Гурняка с почти полусотней фотографий с линии фронта, освобожденных и оккупированных городов с Востока Украины «Донбасс: война и мир» открыли 10 декабря 2014 в Европарламенте. С 16 по 31 января 2015 в Украинском Национальном музее в Чикаго (США) проходила фотовыставка авторских работ «Виктор Гурняк: дорога с Майдана».

22 января 2015 года в бою под донецким аэропортом погиб боец ​​9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады Александр Черников (позывной «Репортер»). При жизни он работал журналистом в телепрограмме «Губернские хроники» на 9 телеканале Днипра. Многие зрители запомнили его как автора и ведущего программы «Тема недели», выходившей на 51 канале Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании. Экипаж БМД, в котором «Репортер» был оператором-наводчиком, уничтожил как минимум одну единицу вражеской техники. Александр Черников посмертно был отмечен орденом «За мужество» III степени. В Днипре в честь погибшего журналиста назвали улицу. 6 декабря 2016 в Днипровском национальном университете имени Олеся Гончара, где учился Александр Черников, был торжественно открыт мемориал в его честь.