Потенциальное расширение санкций на суверенный долг России и ценные бумаги может оказаться негативным для мировых рынков, говорится в отчете Министерства финансов США.

Американские СМИ сообщают, что отчет был направлен в Конгресс США 29 января, передает Радио Свобода.

Министерство финансов США предостерегает, что расширение санкций может повредить «и России, и инвесторам и бизнесу США».

В документе отмечается, что запрет на покупку новых выпусков облигаций федерального займа сдержит экономический рост России, усилит нагрузку на банки и приведет к ответным мерам Москвы против Вашингтона.

Доклад подготовлен в соответствии с законом «о противодействии противникам США путем санкций». В конце января документ был направлен из Минфина в Конгресс США.

Напомним, Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.