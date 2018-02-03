Протестующие заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и Шегинях на границе с Польшей на Львовщине.
Об этом сообщает издание Вголос со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерину Рыбий.
По ее словам, сегодня утром 30 человек перекрыли движение автомобилей перед пунктом пропуска через государственную границу.
Протестующие обещали пропускать по 1 автомобилю каждые 15 минут.
Немного ранее протестующие перекрыли границу в Шегинях. Там собралось 15-20 активистов.
Вчера появилась информация о том, что митингующие планируют блокировать границу в течение всего дня.
Напомним, 30 января вечером в Раве-Русской граждане также заблокировали границу. По словам местных жителей, тогда на пункт пропуска прибыли сотрудники СБУ и заворачивали автомобили с товаром обратно в Польшу.
Очевидцы рассказали, что сотрудника СБУ, который в тот день проверял машины в Раве-Русской, таможенник вывез из границы в багажнике своего автомобиля, поскольку люди угрожали не отпустить его.
По информации Львовской ГФС, блокирование границы граждане прекратили в полночь.
Тогда глава облгосадминистрации Олег Синютка заявил, что в блокировании пункта-пропуска в Раве-Русской виновны местные таможенники.
Раньше люди проводили аналогичные акции протеста, требуя отмены закона о налоговых ограничениях на ввоз товаров из-за границы, который вступил в силу 1 января. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1000 евро) и с весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз на 72 часа.
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