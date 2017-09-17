Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о социальной защите детей погибших журналистов.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, согласно указу в Украине будут созданы дополнительные правовые основания для назначения стипендий Президента детям журналистов, которые во время выполнения профессиональных обязанностей погибли или умерли, в том числе в районе проведения антитеррористической операции.

Порошенко поручил Кабинету Министров подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» о признании детей журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, требующими особого социального внимания и поддержки.

В 2015 году Президентом Украины было принято решение об увеличении размеров этой стипендии до 1,5 прожиточного минимума на одного человека, установленном законом.

15 августа 2017 указом Главы государства установлены президентские стипендии детям журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей: Валерии Кравчук (дочери журналиста Сергея Николаева), Кире Лабуткиной (дочери журналиста Дмитрия Лабуткина) и Максиму Веремию (сыну журналиста Вячеслава Веремия).