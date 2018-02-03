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В Киеве суд отпустил по амнистии Евгения Корнейко, обвиненного в убийстве бойца АТО Артема Приходько.

Мужчина сбил бойца АТО машиной и протащил более ста метров по дороге. Дело сначала расследовали как убийство, потом изменили на ДТП, в итоге освободили из-под стражи по закону об амнистии, сообщает ТСН.

Как сообщал ForUm, 27 сентября 2015 года в Киеве в кафе произошел конфликт между  участниками АТО и группой неизвестных лиц. В дальнейшем столкновении злоумышленники избили солдат, а затем скрылись на машине, сбив при этом одного из бойцов – Артема Приходько.

В результате этих событий 18-летняя девушка попала в больницу, а 31-летний киевлянин от полученных травм скончался в больнице.

Один из злоумышленников был задержан через несколько дней, двое – находились в розыске.

2 апреля 2016 года сотрудники полиции задержали мужчину – Артура Бирюка, который полгода скрывался от правоохранителей. 4 апреля он был арестован. В июне Бирюка застрелили у подъезда своего дома. 
ForUm

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