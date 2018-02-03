В Ясиноватой возле патруля СММ стреляли из стрелкового оружия, говорится в отчете ОБСЕ.

В 13:00 2 февраля патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции на автодороге М04, приблизительно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольного «ДНР» города Ясиноватая (16 км северо-восточнее от Донецка), ориентировочно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

В период с 13:00 до 13:50 команда миссии зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия – все в 1 -2 км на запад.

С 13:50 до 14:08 наблюдатели слышали многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 1-2 км на запад.

Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала за 10-15 метров к востоку от них.

«Патруль миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке», - говорится в отчете.