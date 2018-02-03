Секретарь Департамента обороны США (министр обороны США) Джеймс Мэттис призвал одобрить проект закона «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в Украине. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Даны Уайт по итогам встречи Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком, переедет УНИАН.



Секретарь Мэттис подчеркнул ценность партнерства США и Украины в области безопасности. Он похвалил министра Полторака за стойкую отвагу его страны перед лицом российской агрессии и снова заверил в поддержке Соединенными Штатами целей украинской оборонной реформы.

Он отметил, что закон о национальной безопасности является неотложным приоритетом, а также выразил надежду, что Администрация Президента и украинский парламент предпримут немедленные меры и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для проведения реформ в области обороны на поддержку безопасной и демократической Украины, отмечается в заявлении.

Министры обороны обеих стран обязались укрепить долговременное партнерство между США и Украиной, которое основывается на общих интересах безопасности и общих принципах.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны утвердил проект закона «О национальной безопасности Украины» 17 января.

