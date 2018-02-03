также в разделеОбщество
Суд арестовал бывшего «замминистра» Крыма 21
Убийцу бойца АТО в Киеве отпустили по амнистии 15
Суд вынес приговор участнику банды псевдодобровольцев 18
«Пули летели над головами»: Патруль ОБСЕ попал под обстрел в ОРДО 26
СЦКК: Донбасс на грани экологической катастрофы 47
Дело о резонансном ДТП в Харькове поступило в суд 24
Монахи Десятинного монастыря обратились к Трампу с просьбой защитить от погромов радикалов 41
СБУ: Бывшего «замминистра» Крыма «ожидали» на границе 50
Полторак обсудил в Пентагоне передачу оружия Украине 42
2 февраля. Картина дня 60
Объявленный в розыск бывший замглавы «Нафтогаза» пришел в ГПУ 62
Штаб: Катериновка давно подконтрольна Украине 425
В НАБУ заявляют об еще одном деле на Злочевского 34
Кучма дал свой прогноз по дате обмена пленными 43
2017 год в Украине стал одним из самых теплых в истории 25
ГПУ будет ходатайствовать о международном розыске Гужвы 30
Тернопольскому депутату, избившему патрульных, сообщили о подозрении 29
«Донецкоблгаз» ответил на обвинения в саботаже подачи газа Авдеевке 49

Секретарь Департамента обороны США (министр обороны США) Джеймс Мэттис призвал одобрить проект закона «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в Украине. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Даны Уайт по итогам встречи Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком, переедет УНИАН.

Секретарь Мэттис подчеркнул ценность партнерства США и Украины в области безопасности. Он похвалил министра Полторака за стойкую отвагу его страны перед лицом российской агрессии и снова заверил в поддержке Соединенными Штатами целей украинской оборонной реформы.

Он отметил, что закон о национальной безопасности является неотложным приоритетом, а также выразил надежду, что Администрация Президента и украинский парламент предпримут немедленные меры и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для проведения реформ в области обороны на поддержку безопасной и демократической Украины, отмечается в заявлении.

Министры обороны обеих стран обязались укрепить долговременное партнерство между США и Украиной, которое основывается на общих интересах безопасности и общих принципах.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны утвердил проект закона «О национальной безопасности Украины» 17 января.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги