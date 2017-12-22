также в разделеЭкономика
Коболев: Задача «Нафтогаза» на 2018 – остановка «Северного потока-2» 34
США приостановят ряд преференций для Украины по беспошлинной торговле 42
Коболев рассказал, когда будет окончательная сумма расчетов с «Газпромом» 274
Выигрыш «Нафтогаза»: Порошенко поздравил украинцев с исторической победой 131
«Нафтогаз» не будет платить «Газпрому» за поставки газа в ОРДЛО 73
«Газпром»: Арбитраж обязал «Нафтогаз» заплатить $2 миллиарда задолженности 94
«Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» арбитраж по контракту на поставку газа 297
На межбанке курс гривни упал до 28 за доллар 55
Белорусский госбанк хочет купить украинскую «дочку» «Сбербанка» 75
Рост промпроизводства в Украине замедлился до 0,3% 35
В Минэнерго объяснили резкое подорожание топлива 70
«Нафтогаз» повысил цены на газ для промышленности 59
Украина вернула под госконтроль порт во Вьетнаме 131
ВВП Украины с начала года вырос на 2,3% 27
«Газпром» остановил закупку труб для «Северного потока – 2» 147
НБУ ликвидирует «Родовид Банк» 58
Минфин доволен решением суда по аресту активов Коломойского 97
С нового года шоколад в Украине будут производить по-новому 171

Курс Bitcoin после рекордного роста до 20 тысяч долларов 17 декабря, на торгах в пятницу опустился почти до 13 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные coinmarketcap.

Согласно данным, курс Bitcoin  опустился до уровня 13,244 тысяч долларов.

Рыночная капитализация валюты составляет 221,920 млрд долларов (335,6 млрд долларов - было по состоянию на 17 декабря), сообщает «Экономическая правда».

В конце прошлой недели курс Bitcoin перевалил за отметку 20 тыс долларов, затем несколько уменьшился.

За 2017 год курс Bitcoin вырос в 20 раз.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги