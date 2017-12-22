Курс Bitcoin после рекордного роста до 20 тысяч долларов 17 декабря, на торгах в пятницу опустился почти до 13 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные coinmarketcap.

Согласно данным, курс Bitcoin опустился до уровня 13,244 тысяч долларов.

Рыночная капитализация валюты составляет 221,920 млрд долларов (335,6 млрд долларов - было по состоянию на 17 декабря), сообщает «Экономическая правда».

В конце прошлой недели курс Bitcoin перевалил за отметку 20 тыс долларов, затем несколько уменьшился.

За 2017 год курс Bitcoin вырос в 20 раз.