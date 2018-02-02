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Информация о якобы переносе КПВВ из Майорска к Верхнеторецкое не соответствует действительности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. 

«С понедельника в интернете фейковая информация о якобы переносе КПВВ из Майорска к Верхнеторецкое распространяется. Волна, которая разгоняется в СМИ (как украинских, так и в так называемых недореспубликах), очень напоминает хорошо спланированную информационную диверсию», – отметил он.

Жебривский подчеркнул, что данная информация иллюстрируется якобы его распоряжением. «Иллюстрируют «информацию» вроде моим распоряжением - сделанной грубо, по-видимому наскоро, подделкой», –сообщил он.

«Поскольку ежедневно ко мне и моей пресс-службе обращаются с просьбой прокомментировать эту так называемую «новость», то считаю необходимым еще раз подчеркнуть: переноса КПВВ из Майорская к Верхнеторецкое не будет. Обнародованный «документ» - подделка: такого распоряжения, а также таких планов - не было», – отметил он.

Кроме этого, Жеюривский добавил, что в его компетенцию не входит определение локации для КПВВ - это прерогатива руководства Антитеррористического центра.

«Призываю всех помнить, что фейки будоражат, деморализуют людей и действуют только во вред. Пожалуйста, проверяйте информацию, прежде чем ее распространять», – подытожил он.
ForUm

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