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На протяжении 2017 года в соответствии с приказами министра ведомственное отличие Министерства обороны Украины «Огнестрельное оружие» получили 210 человек.

Об этом говорится в ответе министерства на информационный запрос Українських Новин.

«В 2017 году награждены 210 человек, из них: 151 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), других военных формирований, представителей правоохранительных органов и сотрудников ВСУ; гражданских лиц – 59», - говорится в ответе.

Также в ответе уточняется, что Минобороны не расходовало бюджетные средства на огнестрельное оружие, вручаемое в качестве наградного.

Напомним, Министерство обороны решило награждать огнестрельным оружием исключительно военнослужащих и не более 1 раза. 

 
ForUm

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