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Пять мигрантов получили огнестрельные ранения во французском портовом городе Кале во время массовой драки между афганцами и эритрейцев.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

Драка, которая длилась почти два часа, вспыхнуа на южной окраине города, где мигранты стояли в очереди за продуктами.

По неизвестным причинам афганцы сделали несколько выстрелов, после этого началась драка, в которой участвовали около сотни беженцев из Эритреи и около 30 афганцев.

Позже еще одна драка вспыхнула на индустриальной площадке в нескольких километрах от места первого инцидента. «Полиция вмешалась, чтобы защитить афганских мигрантов, которым угрожали 150-200 эритрейских мигрантов», - сообщила местная префектура.

По предварительной информации, четыре эритрейских подростка в возрасте от 16 до 18 лет находятся в критическом состоянии в местной больнице. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии отправлен в Лилль.

По крайней мере еще 17 человек были ранены ударами железных прутов.

Французский министр внутренних заявил, что приедет сегодня в Кале. «После серьезного инциднету я приеду в Кале сегодня вечером, чтобы обсудить ситуацию с префектом и мэром», - заявил Жерар Коллом.

Местные благотворительные организации сообщают, что в Кале живут около 800 мигрантов, тогда как власти говорят о 550-600 человек.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон недавно посетил Кале и пообещал не допустить повторения ситуации, которая несколько лет назад сложилась в портовом городе вокруг лагеря мигрантов, известного как «джунгли».
ForUm

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