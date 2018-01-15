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Министерство обороны решило награждать огнестрельным оружием исключительно военнослужащих и не более 1 раза. Об этом говорится в приказе Минобороны №617.

Им внесены изменения в Положение о ведомственных наградах Министерства обороны «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие».

Так, установлено, что оружием награждаются военнослужащие, на которых распространяется действие дисциплинарного устава Вооруженных сил, а также граждане, уволенные с военной службы в отставку или в запас с правом ношения военной формы одежды, сообщают Українські Новини.

Кроме того, отмечается, что лицо может быть награждено огнестрельным или холодным оружием только 1 раз.

Ранее Минобороны имело право награждать любое дееспособное лицо, имеющее право на приобретение, хранение и использование оружия.
ForUm

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