Российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признали виновными в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Все четверо пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы.

На Олимпиаде Касьянов, Пушкарев и Хузин медалей не завоевали, но после дисквалификации другого россиянина Александра Зубкова его коллега по сборной Касьянов должен был получить две бронзовые медали. Разумеется, эти награды ему теперь не достанутся.

Ранее из-за допинговых нарушений на Олимпиаде-2014 в Сочи МОК отобрал у сборной России 11 медалей, сообщает УНИАН.

Россия опустилась на третье место в общекомандном медальном зачете. В Сочи сборная выиграла 33 медали, теперь это количество уменьшилось до 22 (10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых). Лидерство захватили норвежцы. У них 29 наград (11 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых). Вторыми стали канадцы — 25 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых).

Напомним, комиссия под руководством Дениса Освальда занимается расследованием манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. Все вердикты по делам российских спортсменов планируется объявить до 5 декабря, когда начнется заседание Исполкома МОК. Решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года будет объявлено 5 декабря.

Как ранее сообщал ForUm, 22 ноября, МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи четырех российских скелетонистов – Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну и Александра Третьякова.

Третьяков лишился золотой медали, Никитина – бронзовой. Они также были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

24 ноября МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи еще четырех российских спортсменов. Среди них – бобслеист Александр Зубков, который на Играх 2-14 года завоевал два «золота».

Дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушениях антидопинговых правил бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александру Румянцеву.

27 ноября МОК дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы участники Сочи-2014 скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, а также биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.