Украине для получения следующего транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принять закон об антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночным.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
«Следующий шаг в программе Украины и МВФ – четвертый пересмотр программы. Есть договоренности, которые касаются антикоррупционного суда, это также касается цен на газ, чтобы они соответствовали рыночным», - приводит его слова УНИАН.
Как сообщал ForUm, 25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.
После встречи с Лагард 24 января Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.
В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.
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