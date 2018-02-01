Украине для получения следующего транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принять закон об антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночным.



Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Следующий шаг в программе Украины и МВФ – четвертый пересмотр программы. Есть договоренности, которые касаются антикоррупционного суда, это также касается цен на газ, чтобы они соответствовали рыночным», - приводит его слова УНИАН.

Как сообщал ForUm, 25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

После встречи с Лагард 24 января Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.