Первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка проведут в последний путь в пятницу, 2 февраля, в Киеве
Церемония прощания состоится в Клубе Кабинета Министров (Институтская, 7) с 11:00 до 13:00, сообщает Укринформ со ссылкой на Государственное космическое агентство Украины.
Похоронят Каденюка на Байковом кладбище в 14:00.
Напомним, Каденюк скончался 31 января на 68-м году жизни. По данным СМИ, он умер во время пробежки.
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