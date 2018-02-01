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Первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка проведут в последний путь в пятницу, 2 февраля, в Киеве   

Церемония прощания состоится в Клубе Кабинета Министров (Институтская, 7) с 11:00 до 13:00, сообщает Укринформ со ссылкой на Государственное космическое агентство Украины.

Похоронят Каденюка на Байковом кладбище в 14:00.

Напомним, Каденюк скончался 31 января на 68-м году жизни. По данным СМИ, он умер во время пробежки.
ForUm

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