На 68-м году жизни скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на окружение Каденюка.

Как сообщил собеседник агентства, космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице.

По данным источника, он скончался до приезда скорой помощи.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.