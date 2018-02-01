В Яворовском районе Львовской области сегодня, 1 февраля, утром в лесу вблизи воинской части случайные прохожие обнаружили повешенным военнослужащего. Об этом сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак, передает УНИАН.
«Тело 26-летнего младшего лейтенанта обнаружили в 08:00 гражданские прохожие в лесополосе вблизи воинской части. На месте работают следователи военной прокуратуры и опергруппа полиции», - сказала она.
Сейчас причины смерти, а также место рождения и службы военнослужащего устанавливаются.
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