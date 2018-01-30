Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда по иску родственников жертв крушения малайзийского Боинга».
Об этом заявил российскому телеканалу «Дождь».
«Поскольку я уже чуть ли не «террорист номер 1 в мире», что мне опасаться? Мне от этого ни тепло, ни холодно, хуже не будет», — сказал Гиркин.
Он предложил родственникам погибших «что-нибудь получить от него». «Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый «Боинг», мне не жалко будет помочь людям», — добавил Гиркин.
Напомним, группа родственников жертв катастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов. Иск подали члены семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против главаря пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина (Стрелкова).
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