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Дело МН17: Гиркин должен выплатить $400 миллионов родственникам жертв 96

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда по иску родственников жертв крушения малайзийского Боинга». 

Об этом заявил российскому телеканалу «Дождь».

«Поскольку я уже чуть ли не «террорист номер 1 в мире», что мне опасаться? Мне от этого ни тепло, ни холодно, хуже не будет», — сказал Гиркин.

Он предложил родственникам погибших «что-нибудь получить от него». «Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый «Боинг», мне не жалко будет помочь людям», — добавил Гиркин.

Напомним, группа родственников жертв катастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов. Иск подали члены семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против главаря пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина (Стрелкова).
ForUm

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