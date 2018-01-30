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Группа родственников жертв катастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов. Соответствующие документы из суда получила нидерландская телепрограмма ZEMBLA, передает Европейская правда.

Иск подали члены семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против главаря пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина (Стрелкова).

Американский судья вынес вердикт 21 декабря. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 млн долл. – по 20 млн долл. каждому.

В издании отметили, что шанс действительно получить компенсации «равен нулю», ведь Гиркин в суд не явился, по домашнему адресу в Москве его не нашли.

Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество боевика Стрелкова (однако этого может быть недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов).

«Дело не о деньгах, а в справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию», - отметил адвокат родственников Флойд Уинсер.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.
ForUm

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