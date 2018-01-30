Сегодня, 30 января, состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия «ГосККБ «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. «Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты», - пояснил он.

Турчинов также сообщил, что СНБО Украины, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу «разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования». «Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», - добавил он.

«Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму, на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты», - сообщил Турчинов.

«Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши Вооруженные силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели», - отметил секретарь СНБО, подытожив, что ракетные комплексы такого класса «является важным фактором сдерживания агрессора».

Напомним, 22 декабря 2016 года состоялись успешные испытаниянового украинского ракетного комплекса «Ольха».