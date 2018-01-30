также в разделеСтолица
Чиновника «Киевводоканала» поймали на взятке в 173 тысяч 22
В Киевсовете поддержали переименование станции метро «Петровка» 32
В Киеве может появиться сквер имени Кузьмы Скрябина 54
Киев передал Лиссабону ключи от «Евровидения» 30
Отремонтированный фасад Дома профсоюзов откроют 1 марта 29
На 22 улицах Киева планируют увеличить разрешенную скорость 127
Подозреваемый в убийстве во время стрельбы в Киеве задержан 111
В центре Киева произошел конфликт со стрельбой, ранен мужчина 55
Стрельба в Киеве: полиция завела дело и сообщила подробности 1473
В Киеве в результате стрельбы убит мужчина, еще один – ранен 552
В Киеве произошло масштабное ДТП с пожаром 157
Starbuсks опроверг слова Кличко о выходе компании на украинский рынок 128
Киевская прокуратура судится за гостиницу «Феофания» 46
В киевских маршрутках снова подорожал проезд 79
Радикалы попытались поджечь, а затем захватить Десятинный монастырь в Киеве 127
Столица «умнеет»: В Киеве установят сотни камер на перекрестках 152
Фабрику имени Карла Маркса превратят в Roshen Plaza 162
В Киеве ночью пытались поджечь монастырь 77

Двум мужчинам, причастным к стрельбе в Киеве, в результате которой погиб один человек, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 29 января, примерно в 12:03, в помещении «Национальная лотерея» по ул. Лагерной, 46/48, произошел конфликт между службой охраны указанного помещения и группой мужчин в количестве не менее шести человек. В ходе данного конфликта от пулевого ранения погиб охранник помещения.

По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

89
Теги