Двум мужчинам, причастным к стрельбе в Киеве, в результате которой погиб один человек, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 29 января, примерно в 12:03, в помещении «Национальная лотерея» по ул. Лагерной, 46/48, произошел конфликт между службой охраны указанного помещения и группой мужчин в количестве не менее шести человек. В ходе данного конфликта от пулевого ранения погиб охранник помещения.

По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле.